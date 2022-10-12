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Київська міська державна адміністрація повідомляє, що підвищення рівня води в Дніпрі не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою Київської та Канівської гідроелектростанцій для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Про це йдеться в повідомленні КМДА, передають Українськi Новини.

"Підвищення рівня води у річці Дніпро в межах Києва не перевищує аварійних значень", - йдеться в повідомленні.

Директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук повідомив, що наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр.

Ткачук пояснив, що підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України.

Зазначається, що міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня.

Фахівці енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" інформують що, ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі, компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

КМДА зазначає, що внаслідок пошкодження інфраструктури російськими обстрілами зросло навантаження на енергосистему України і закликає мешканців міста мінімізувати споживання електроенергії, щоб допомогти пройти критичні навантаження електромереж.

Важливо зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень (з 17:00 до 22:00).
ForUm

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