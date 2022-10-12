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Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами о 08:59 середи пошкоджено підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області, що спричинило аварійне відключення лінії зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська та знеструмлення Запорізької АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі у середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Там також зазначили, що "Енергоатом" підготував та відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Проте станом на 10:00 російська сторона не пропускала колону автомобілів.

"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язані з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії", - наголосили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська залишалася єдиною, яка зв'язує ЗАЕС з енергосистемою України. Решта – і основні, і резервні - пошкоджені російськими ракетними ударами.

Декілька днів тому ЗАЕС уже працювала на дизель-генераторах через втрату останньої лінії. Попри зупинення всіх шести реакторів, ЗАЕС потребує електрики для власних потреб, насамперед для охолодження пального.
ForUm

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