Старшим офіцерам російської ФСБ в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації їх та їхніх родин на територію Росії.

Як повідомила прессслужба Центру національного спротиву, плани щодо евакуації отримали працівники російської спецслужби у всіх тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів.

За інформацією Центру національного спротиву, ТОТ вже почали покидати родини гауляйтерів, "очільників" районів, а також вищого військового керівництва.

Також в ЦНС закликали підпілля скористатися панікою серед окупаційного керівництва та повідомляти про переміщення техніки та військові об’єкти росіян.