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Щонайменше семеро людей загинули і вісім дістали поранення внаслідок ранкових ворожих обстрілів Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

За його словами, росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.
 
"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших, - написав він у своєму ФБ. - В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!". 
ForUm

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