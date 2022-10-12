За його словами, росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших, - написав він у своєму ФБ. - В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!".