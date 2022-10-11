Несмотря на устойчивый положительный имидж и армию фанатов планшетов Apple или Samsung, поставщиком самых оригинальных решений на этом рынке остается Lenovo. Бренд в очередной раз доказал свое право на лидерство, представив линейку устройств под названием IdeaPad Duet, о которой рассказали специалисты интернет-магазина Zhuk.ua.

Почему «Дуэт»

Здесь все просто: планшеты IdeaPad Duet укомплектованы клавиатурой. Это превращает 10-дюймовый планшет в компактный ноутбук, незаменимый в командировках или в путешествии. Кроме того, стандартный набор может включать также такой важный для многих аксессуар, как стилус.

Особенности серии

Lenovo IdeaPad Duet — это линейка мощных высокотехнологичных планшетов, работающих под управлением Windows 11 Pro. Главное преимущемство этой ОС для многих — практически неограниченные возможности по софту, чем не может похвастать ни одна мобильная платформа вроде Android или iOS.

Что касается технического насыщения, то здесь все отлично. Младшая модель из линейки несет на борту 4 Гб оперативной и 64 Гб — статической памяти, комплектуется шустрым 2-ядерным Intel Celeron N4020, способным на «пиках» выдавать до 2,8 ГГц.

Разрешение 10,3-дюймового дисплея с IPS-матрицей — 1920х1080 точек. Что касается интерфейсов, то планшет укомплектован аудиоджеком и двумя USB USB 3.2 Type-C Gen 1, из беспроводных технологий: Bluetooth для подключения периферии (клавиатуры в т.ч.) и Wi-Fi для интернета. Актуальная цена гаджета — 17252 грн.

Старшая модель при цене 23408 грн. может предложить 8 Гб ОЗУ и 128 Гб — памяти для хранения данных. 4-ядерный Intel Pentium N5030 на «максималках» выдает 3,1 ГГц. Именно эта модель по-умолчанию укомплектована стилусом — необходимым инструментом для дизайнеров, диджитал-художников, фотографов и иллюстраторов. Все прочие показатели у планшетов совпадают.

Все планшеты линейки оборудованы батареями на 30 Вт*ч, имеют по две камеры (5 + 2 Мп), акселерометр и гироскоп для корректной работы приложений, в некоторых моделях предусмотрен модуль LTE для полноценной работы и общения вне зоны Wi-Fi.

Гаджеты этой и других серий знаменитого бренда представлены в каталоге магазина Zhuk.ua — одного из крупнейших ритейлеров электроники в Украине. Компания распространяет на всю продукцию гарантию производителей и предлагает удобные условия покупки.

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