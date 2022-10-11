Купити дой пакети оптом – це зробити вибір на користь прогресивної упаковки, яка відмінно підійде для зберігання та транспортування сипучих продуктів. Ці актуальні вироби відрізняються форматом і користуються шаленим попитом. У чому полягає секрет їхнього успіху? Пакети мають специфічну конструкцію. Їх дно розкладається. Таким чином навіть заповнена упаковка легко тримається у вертикальному положенні.

Що зробити, аби продукція не втратила свого товарного вигляду та залишилася візуально привабливою для споживача? Слід підібрати ідеальну ємність, пакет, упаковку. Це цілком реально, адже упаковочна промисловість продовжує розвиватися, щоб максимально задовольнити потреби споживача.

Особливості дой пакетів

Дойпак пакети роблять із гнучкого матеріалу. Вони можуть бути укомплектовані застібками-замками, а можуть і не мати їх. Вироби представлені в різних розмірах, що дозволяє підібрати упаковку для маси різновидів продуктів. Маючи специфічну форму, вони стоять гарними рядами на полицях супермаркетів, приваблюючи все більше та більше покупців. Виготовлені із якісних та безпечних матеріалів, пакети захищають свій вміст від патогенних мікроорганізмів. Вони здатні підтримати гігієну харчових продуктів та зберегти їх в першопочатковому стані протягом тривалого часу.

Що можна покласти до дой-пакетів?

Бобові та крупи

Каву та горіхи

Солодощі та приправи

Насправді список є куди більшим, та вище перераховані товари, які найчастіше можна побачити в подібній упаковці. Пакет, що має стійку вертикальну форму, гарно зберігає продукти. Які його переваги найбільше цінують споживачі? В першу чергу варто виділити наступні:

Безпечність. Зберігання продуктів в дой пакетах є абсолютно безпечним, адже вони герметично закриті та відмінно захищені від сонця.

Простота у використанні. Гнучку упаковку легко та зручно експлуатувати.

Ергономічність. Компактні розміри дозволяють зайняти мінімум площі при зберіганні та транспортуванні. Таким чином вдається зекономити місце та кошти, витрачені на доставку продукції.

Наявність застібки. Завдяки їй вміст пакету залишається у незмінному вигляді.

Низька ціна переробки. Варто лише порівняти із затратами на переробку упаковки з пластику. Забруднення зовнішнього середовища можна звести до мінімуму.

Використовуючи дой упаковку, виробник турбується про збереження свого продукту в свіжому вигляді. Вміст не втрачає якості та характерного запаху. Варто відмітити, що пакет не міняє форми навіть натисканні. Разом з тим, його неможливо розбити, та й користуватися дой-пак упаковкою куди зручніше, ніж іншими, бо ж вона дозволяє без особливих зусиль одразу дістати весь продукт, що є всередині.

Таку упаковку неможливо не помітити. В ній зручно зберігати та транспортувати. Як правило, подібні пакети використовують для розігріву в мікрохвильовці, а ще, на них можна розмістити рекламу.

Стильна та зносостійка упаковка стане гарною альтернативою класичній тарі зі скла та пластику. Вона відмінно захищає, як сипучі, так і пастоподібні продукти. Де ж придбати дой-пакети? Ознайомтеся з асортиментом товарів від компанії Leonix, щоб швидко підібрати упаковку для власної продукції за оптовою ціною.