Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Росія другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури і таким чином продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають "Українськi Новини".

Прем'єр зазначив, що 10 жовтня через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів.

Так, з його слів, у 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.

"Але Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла", - написав він.

Шмигаль зазначив, що вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик і добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

Сьогодні уряд так само просить обмежити споживання електроенергії в години пік – з 17:00 до 23:00.

Прем'єр зазначив, що у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії. Він пояснив, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт.

З його слів, зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії.