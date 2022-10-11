Російські окупанти звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Про це повідомили в Енергоатомі.

"Тобто військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним прихистком для них на тимчасово окупованій території та яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу.

Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - припускають в українській компанії.