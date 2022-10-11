Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "Укрінформ".
Юсов зауважив, що нещодавно представлений як новий очільник російської окупаційної армії в Україні Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили росії, а перед тим - повітряне угруповання росіян у Сирії.
За його словами, стратегічно для Росії це нічого не змінює, РФ програє, українська територія буде визволена. "Але це ще одне свідчення на весь світ про те, що Україна бореться не просто з загарбниками, а з державою-терористом. Не просто з державою-спонсором тероризму, а з державою, армія якої здійснює терористичні акти", - наголосив Юсов.
«Це терористичні акти. Україна і світ мають об’єднатись для того, щоб подолати цю державу-терориста», - наголосив представник розвідки.
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