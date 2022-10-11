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Ракетні удари по критичній інфраструктурі України – це стиль роботи новопризначеного командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "Укрінформ".

Юсов зауважив, що нещодавно представлений як новий очільник російської окупаційної армії в Україні Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили росії, а перед тим - повітряне угруповання росіян у Сирії.

"Ось це його стиль, стиль нового гауляйтера окупаційної армії в Україні – закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури. Він знає, що літаки летять і з них можна пускати ракети. От, власне, цим і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення путіна в Росії мають якесь значення, показувати якісь швидкі результати", - сказав представник ГУР.

За його словами, стратегічно для Росії це нічого не змінює, РФ програє, українська територія буде визволена. "Але це ще одне свідчення на весь світ про те, що Україна бореться не просто з загарбниками, а з державою-терористом. Не просто з державою-спонсором тероризму, а з державою, армія якої здійснює терористичні акти", - наголосив Юсов.

Він нагадав, що внаслідок ракетних ударів РФ уражено критичну інфраструктуру, цивільні об’єкти, у тому числі дипломатичні установи в столиці.

«Це терористичні акти. Україна і світ мають об’єднатись для того, щоб подолати цю державу-терориста», - наголосив представник розвідки.

 
ForUm

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