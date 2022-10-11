Представники міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн" на тлі низки ракетних ударів по Україні.

Про це пише The Washington Post, повідомляє "УНІАН".

WP зазначає, що зустріч відбудеться на цьому тижні, проте точний день невідомий.

Контактну групу з оборони України очолить представник США.

Крім цього, журналісти повідомляють про майбутню зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Видання зазначає, що українські офіційні особи вже закликали Захід прискорити передачу Україні протиповітряних систем оборони у зв'язку із загрозою нових масованих атак Росії.