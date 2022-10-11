У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про проведення активних дій з підсилення підрозділів системи МВС на кордоні з Республікою Білорусь.

Зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко проінспектував ділянку державного кордону з Білоруссю. Під час візиту була перевірена готовність підрозділів системи МВС до надання відсічі потенційно можливій агресії з території РБ.

"Міністром внутрішніх справ визначається та постійно здійснюється завдання щодо оперативного з'ясування в місцях дислокації потреб відповідних підрозділів системи МВС та негайного їх вирішення. Це і є основною метою наших робочих поїздок – вивчення ситуації на місці та з'ясування потреб", - пояснив Бондаренко, повідомляє "УНІАН".

Так, наразі Державною прикордонною службою проводяться активні дії з побудови фортифікаційних споруд, структурні підрозділи "посилюються вогневою компонентою, що значно зміцнює наші лінії оборони".

"Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі Збройними силами, Національною поліцією, Національною гвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена, починаючи з кордону", - наголосив заступник голови ДПСУ генерал-майор Сергій Сердюк.