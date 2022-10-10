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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".

Як пише "Європейська правда", її цитує Spiegel.

"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - заявила Крістіне Ламбрехт. 

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.
ForUm

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