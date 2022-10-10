У Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, "буде частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області".

За його словами, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми".

Крім того, речник заступника мера Петра Пантелєєва Юлія Грамотна у коментарі "Українській правді" пояснила УП Юлія, що графік аварійних відключень не публікують з міркувань безпеки.

За її словами, певні об’єкти будуть відключати для забезпечення балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.

За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.

ДТЕК "Київські електромережі" у свою чергу повідомляє, що відключення необхідні для збереження цілісності енергосистеми, але очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин.