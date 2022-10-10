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Уранці в понеділок, 10 жовтня, починаючи з 6:00, російські окупанти атакували мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускають із району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі. ОТРК "Іскандер" наземного базування - з різних напрямків. Ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 і РСЗВ "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом російські окупанти випустили понад 80 ракет, з яких ППО ПС ЗСУ спільно з підрозділами ППО Сухопутних військ збили близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряна оборона знищила 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

ДСНС також повідомила, що внаслідок ворожих атак по Україні загинули щонайменше 11 людей, 64 травмовані, повідомляє ДСНС.

"Унаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури (переважно об'єкти енергопостачання) у восьми областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Унаслідок терористичної атаки загинули 11 людей і травмовано - 64", - йдеться у повідомленні ДСНС, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією ДСНС, відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. "На решті території України електропостачання порушено частково", - наголошується у повідомленні.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.
ForUm

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