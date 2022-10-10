також у роздiлiНадзвичайні події
Російська ракета вибухнула біля посольства Румунії 9
Стало відомо, як будуть вимикати світло в Києві після ракетних ударів 34
Окупанти випустили по Україні більше 80 ракет 10
ISW: Наступ ЗСУ на Луганщині далеко не закінчений 38
Стали відомі наслідки ночного удару по Запоріжжі 29
ЗСУ звільнили вже понал 400 квадратних кілометрів Херсонщини 37
На Миколаївщині зранку збили три іранські безпілотники 21
Стало відомо, куди втікли загарбники під час звільнення Лиману 81
За добу ЗСУ знищили понад 300 окупантів та 11 безпілотників 20
Окупанти вночі випустили 10 ракет по Запоріжжю 41
Білорусь готується надати свої аеродроми для використання ЗС Росії 31
Окупований Маріуполь вже готують до мобілізації 32
ЗСУ оточили Лиман 60
Російські окупанти тримають в полоні майже 800 азовців 18
У Львівській області зареєстровано спалах дифтерії 23
ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий 28
Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини 23
ВСУ завдали за добу близько 20 ударів по окупантах 27

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні.

"Десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично у всій країні. У восьми регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом із усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об'єктів", - написав Шмигаль/ 

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання у Сумах, триває процес у Житомирі та Харкові. Впроваджено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - повідомив він.

Прем'єр звернувся до українців із проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години: на ці декілька днів, доки триває відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це знизить навантаження на нашу енергосистему і дасть змогу максимально швидко відновити інфраструктуру", - додав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7