Полиграфия – не менее востребованный способ маркетинга, чем интернет-реклама. Ведь печатная продукция настолько разнообразна, что всегда дает возможность подобрать оптимальные решения, исходя из поставленных целей и запланированных бюджетов. Поэтому печать наклеек сегодня пользуется большим спросом. Этот вид полиграфии окружает клиентов на каждом шагу, удачно обращая внимание на услуги и конкретные товары. Какие нюансы в создании наклеек стоит учитывать, чтобы они привлекали к себе должное внимание?

Оригинальность формы

Квадрат или круг – типичные решения для дизайна наклеек. Они удобны для нанесения слоганов и логотипов, информациях об акциях. Но также такие наклейки уже привычны для потенциальных клиентов. И если главная рекламная задача – привлечь внимание к новинке на рынке, то и полиграфия должна быть необычной. В этом случае помогают фигурные наклейки. Они могут быть самых разнообразных и сложных форм, позволяя по-новому обыграть привычные решения. Вместо того, чтобы наносить логотип компании на круглую наклейку, его можно фигурно вырезать по контуру.

Какой материал лучше?

Одно из преимуществ современной полиграфии – это возможность выбирать материалы по разным характеристикам. В случае с наклейками нужно учитывать, каким будет их предназначение, в каких условиях они будут применяться.

Три вида материала, которые могут предложить в типографиях при создании наклеек:

Бумажная наклейка – универсальное решение для полиграфии, которая будет использоваться внутри помещений. Также бумажные наклейки надежно фиксируются на картоне и бумаге, что позволяет применять их при маркировке корпоративных почтовых конвертов и фирменных коробок с посылками.

– универсальное решение для полиграфии, которая будет использоваться внутри помещений. Также бумажные наклейки надежно фиксируются на картоне и бумаге, что позволяет применять их при маркировке корпоративных почтовых конвертов и фирменных коробок с посылками. Наклейки на самоклеящейся пленке имеют более широкий спектр применения. Они подходят и для помещений, и для улицы. Их можно раздавать клиентам прямо в руки независимо от погодных условий, декорировать витрины уличных точек продаж. Они очень цепкие и надежно фиксируются на пластиковых, металлических, стеклянных поверхностях. Еще одно важное преимущество – влагостойкость.

имеют более широкий спектр применения. Они подходят и для помещений, и для улицы. Их можно раздавать клиентам прямо в руки независимо от погодных условий, декорировать витрины уличных точек продаж. Они очень цепкие и надежно фиксируются на пластиковых, металлических, стеклянных поверхностях. Еще одно важное преимущество – влагостойкость. Самоклеящаяся прозрачная пленка – оптимальный выбор для наклеек, которые будут зафиксированы на прозрачных поверхностях: входные стеклянные двери и внутренние перегородки, прикассовые зоны, офисные окна. Такие наклейки выглядят минималистично и стильно.

Больше – значит меньше

Если требуется изготовление наклеек в большом количестве, то сэкономить на печати рекламной полиграфии можно за счет оптовых цен. Чем больше тираж печатной продукции, тем меньше себестоимость каждой наклейки. Всегда выгодно заказывать любую полиграфию именно в больших партиях. Наклейки традиционно быстро расходятся. И если вы регулярно заказываете их изготовление, то целесообразно делать это на более выгодных условиях.

Скорость печати

Возможности современной полиграфии позволяют оперативно печатать любую продукцию. Ведь наклейки часто являются инструментом событийного маркетинга. Идеи по созданию акций и распродажи возникают зачастую спонтанно, ориентируясь на резкие изменения на рынке или в поведении компаний-конкурентов. Нередко рекламная полиграфия нужна “на сегодня”, чтобы как можно быстрее приступить к реализации запланированных коммерческих событий.

Поэтому важно, чтобы изготовление полиграфии было экстренным. При небольших тиражах готовую продукцию можно получить уже в день подачи макета. На сайте xprint.com.ua клиенты могут оформить онлайн-заявку на печать и получить наклейки в предельно сжатые сроки.