Антикорупційні органи України викрили протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких нинішній глава Національного банку України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.

У повідомленні зазначено: "На сьогодні… про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких діючий глава Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України".

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів, пише "Інтерфакс-Україна".

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - пояснюють у САП.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Водночас у прокуратурі наголошують, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування нинішнього глави Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України.

"Досудове розслідування, під час якого діям усіх причетних до вчинення зазначеного злочину осіб буде надано належну правову оцінку, триває", - інформують у САП.

Як повідомлялося, глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я, президент подав відповідне подання до ВР, і 6 жовтня парламентський фінкомітет схвалив звільнення.

Парламент призначив Шевченка на посаду глави НБУ на семирічний термін 16 липня 2020 року, до того він з 2015 року очолював державний Укргазбанк.