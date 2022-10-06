Внаслідок нічного удару росіян по Запоріжжі підтверджено загибель однієї жінки, ще семеро людей – госпіталізовані. Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВ Олександра Старуха у Telegram.

Так, Старух повідомив, що семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано, серед них одна трирічна дитина, пишуть "Українські новини".

"Рятувальна операція ще триває. Число постраждалих може змінюватися. Жертв могло бути набагато більше, але завдяки своєчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС уже вдалося врятувати 21 постраждалого. Дякуємо нашим героям. Ваш подвиг неоціненний", – йдеться у повідомленні.