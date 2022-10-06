Збройні сили Україні від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Як повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в четвер, "маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі".

Загалом, за словами Гуменюк, на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. Українські сили оборони просуваються, на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів".