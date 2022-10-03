Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз різко скоротив споживання газу. У ЄС погодилися з тим, що РФ не є надійним постачальником. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Маасікас заявив, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.

"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ – це не надійний постачальник", – сказав Маасікас

Також посол зазначив, що ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.