Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз різко скоротив споживання газу. У ЄС погодилися з тим, що РФ не є надійним постачальником. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна.
Так, Маасікас заявив, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ – це не надійний постачальник", – сказав Маасікас
Також посол зазначив, що ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.
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