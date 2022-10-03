також у роздiлiНадзвичайні події
Стало відомо, куди втікли загарбники під час звільнення Лиману 13
Окупанти вночі випустили 10 ракет по Запоріжжю 12
Білорусь готується надати свої аеродроми для використання ЗС Росії 21
Окупований Маріуполь вже готують до мобілізації 21
ЗСУ оточили Лиман 36
Російські окупанти тримають в полоні майже 800 азовців 16
У Львівській області зареєстровано спалах дифтерії 13
ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий 21
Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини 18
ВСУ завдали за добу близько 20 ударів по окупантах 19
За добу ЗСУ знищили сім БПЛА окупантів 19
По Запоріжжю вдарили ракетами, є влучання по об’єктах інфраструктури 27
У Сватово ВСУ накрили комендатуру з чеченцями 31
На адмінмережі Криму окупанти почали зводити фортифікаційні споруди 43
Окупанти вдарили ракетами по Південноукраїнській атомній електростанції 44
Росія може перекинути свій сірійський контингент в Україну 83
У деокупованому Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань 36
Вчора ВСУ приземлили ще один російський гелікоптер 36

Збройні сили України за добу 2 жовтня знищили 11 російських безпілотників, три танки, по одному літаку та гелікоптеру, а також 320 окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60 430 (+320);
  • танків – 2 380 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4 991 (+16) од;
  • артилерійських систем – 1 405 (+0) од; 
  • РСЗВ –338 (+1) од; 
  • засоби ППО – 176 (+0) од;
  • літаків – 265 (+1) од;
  • гелікоптерів – 228 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11); 
  • крилаті ракети – 246 (+0); 
  • кораблі /катери – 15 (+0) од; 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од; 
  • спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11