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В ніч на 3 жовтня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Інфраструктура міста зазнала руйнувань. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух

За його словами, окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.

"В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено", - йдеться в повідомлені.

За словами Старуха, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
ForUm

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