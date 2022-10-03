Сегодня ассортимент позволяет приобрести технику для кухни на самый взыскательный вкус. Перечень продукции регулярно меняется с учетом актуальных запросов, но есть ряд особых позиций, которые всегда в топе. Именно к таким относится вытяжка Franke, пользующаяся неизменной популярностью. Чем она интересна и какие модели сегодня в тренде?

Кухонная техника Franke

Существующая с 1911 года компания Франке специализируется на производстве кухонных систем и входит в число лидеров по инновационным разработкам. В них гармонично объединяются вековые традиции с высокими технологиями, передовые инженерные решения и современный дизайн. Сотни инженеров, технологов и других специалистов работают над созданием маленьких шедевров, постоянно совершенствуют и придумывают нечто новое. Под всемирно известным швейцарским брендом выпускается действительно неповторимое оборудование. В каждой вариации – новаторское воплощение дизайнерской задумки, необходимые технические возможности и функционал для повседневной пользы.

Популярные модели вытяжек

Среди всего многообразия первоклассных вытяжек Franke наиболее востребованы:

Mythos Pull Out Touch – встраиваемая телескопическая, из высококачественных материалов, с сенсорным управлением и широкой функциональностью;

– встраиваемая телескопическая, из высококачественных материалов, с сенсорным управлением и широкой функциональностью; Inca – выполнена в стиле минимализм, с эстетической панелью из нержавеющей стали и продуманными усовершенствованиями для высокой производительности;

– выполнена в стиле минимализм, с эстетической панелью из нержавеющей стали и продуманными усовершенствованиями для высокой производительности; Style Lux – Т-образная и полностью скрываемая в шкафчик, с легкостью монтажа, удобным управлением Push&Turn, пониженным уровнем шума и энергосберегающим мотором Energy;

– Т-образная и полностью скрываемая в шкафчик, с легкостью монтажа, удобным управлением Push&Turn, пониженным уровнем шума и энергосберегающим мотором Energy; Smart Deco – доступна в семи ультрасовременных цветах, настенная и с полуматовой отделкой, с хорошей звукоизолирующей конструкцией корпуса, с механическим управлением;

– доступна в семи ультрасовременных цветах, настенная и с полуматовой отделкой, с хорошей звукоизолирующей конструкцией корпуса, с механическим управлением; Evo Plus – наклонная в элегантном исполнении стеклянно-стального корпуса, с сенсорной панелью управления, тремя скоростями и интенсивным режимом для быстрого устранения сильных загрязнений воздуха.

Характерные особенности

Модельные линейки этой торговой марки изобилуют множеством вариантов – от максимально приближенных к классике до оригинальных и по-современному эффективных. Некоторыми можно управлять дистанционно, другие способны сами оценивать интенсивность пара при готовке, переключая вентилятор на соответствующий уровень мощности, и автоматически отключаться в нужный момент. Все устройства проработаны до мелочей, чтобы полностью удовлетворять запросы самых требовательных пользователей. Они красивы внешне и отлично справляются со своими обязанностями, просты в эксплуатации и уходе, прочны и долговечны, достойно выдерживая ежедневные нагрузки. Производитель гарантирует идеальное качество каждого элемента и солидный ресурс работы исключительных вытяжек – надежных спутниц и умелых помощниц в бесконечных кулинарных экспериментах.