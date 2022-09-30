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В окупованому Маріуполі готуються до проведення мобілізації. Військова комендатура тотально перевіряє на вулицях документи чоловіків.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Псевдореферендуми та так зване "приєднання" окупованих територій до рф, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення. Так, раніше ми писали про документ окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання працівників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації. Тепер почалися перевірки документів просто на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

У мерії кажуть, що людей з донецькою реєстрацією відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали перевірку укріплень, окупанти готуються до оборони, бо наступає ЗСУ, пишуть "Українські новини".

"Закликаємо маріупольців будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації. Не ставайте "гарматним м’ясом" для російських окупантів, як жителі Донецька та Луганська", - наголосила офіційна влада міста.
ForUm

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