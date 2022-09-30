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Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни зранку 30 вересня випустили 16 ракет по Запоріжжю, за його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних. 

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників, - написав він. - Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське".

"Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців", - підсумував Президент. 
ForUm

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