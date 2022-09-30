Прогулки на свежем воздухе с маленьким ребенком требуют особой подготовки. Малыш не должен перемерзать, поэтому обычные летние коляски не подойдут.

Прогулки на свежем воздухе с маленьким ребенком требуют особой подготовки. Малыш не должен перемерзать, поэтому обычные летние коляски не подойдут. Зимние модели защищают ребенка от мороза и сильного ветра. Мы расскажем, как правильно подобрать детскую коляску для прогулок в холодное время года.

Тип конструкции

Не все изделия подойдут для использования при зимних погодных условиях. Можно подобрать коляски таких типов:

трансформеры;

универсальные;

классические;

прогулочные.

Трансформеры можно сложить, чтобы образовалось сидячее место. Прогулочные подойдут на сухую погоду, для плохих условий лучше подобрать классические или универсальные.

Технические характеристики: какой должна быть зимняя коляска

После снегопада, на гололеде демисезонное транспортное средство плохо управляется, у него хуже проходимость. Ознакомьтесь с характеристиками колясок, подходящих для прогулок в зимних условиях:

Колеса. Шины с протектором — обязательное условие для променада после метели или по гололеду. Колеса должны быть большими для хорошей проходимости. Выбирайте конструкции с шинами из вспененного материала или резины для надежного сцепления с покрытием. Габариты и вес. Тяжелые модели более устойчивы. Для простого управления подойдут с весом от 13 до 17 кг. Амортизация. Минимальные колебания не разбудят малыша. Хорошая амортизация нивелирует скачки при наезде на выбоину или кочку. Глубокий капор. Накидка защитит ребенка от неблагоприятных погодных условий. Капор позволяет гулять при сильном ветре, дожде или снегопаде. Тормоз. Зимой удобнее модели с ручным. При поиске ножной педали можно поскользнуться на заснеженной дороге. Материал. Зимние модели обшивают водонепроницаемыми тканями, которые не пропускают ветер. При этом материалы с хорошей вентиляцией, ведь ребенку должно быть комфортно.

Учитывайте поворотность колес. Во время прогулки по извилистым тропам нужны маневренные модели.

Важную роль играет количество колес. Для зимнего сезона можно купить детскую коляску с 4, 6, 8 шинами. Такая конструкция повышает устойчивость, маневренность и упрощает управление.

Дополнительные параметры

Коляска должна быть удобной не только для малыша, но и для родителя. Производители создают конструкции с такими возможностями:

перекидная ручка;

ремни безопасности;

багажный отсек;

комплектация люлькой;

карманы на капоре.

Перекидная ручка позволяет развернуть коляску, а ремни безопасности — пристегнуть ребенка, если он сидит. В багажный отсек можно сложить игрушки, питание и воду, дополнительное одеяло или плед. Спрячьте в карман телефон, чтобы освободить руки. Люлька — миниатюрная кроватка, можно уложить малыша спать на свежем воздухе. Функциональные модели стоят немного дороже, но они намного комфортнее для ребенка и родителей!