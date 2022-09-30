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Фьючерсы на криптовалюту – это контракт на покупку цифровой монеты в будущем по цене, которая определяется и фиксируется в текущий период. Функционально это предоставление права владения без передачи непосредственно актива. Если вас интересуют фьючерсы, криптовалюта дает возможность получить прибыть на спекуляции коинами. Естественно, эта методика такая же рисковая, как и любые операции с криптой. И это обязательно следует учитывать перед началом использования представленной методики.

Что такое фьючерсы на биткоин: их характеристики и особенности контрактов

К ключевым параметрам представленного инструмента относится:

  • Расчетный или поставочный контракт.
  • Дата исполнения, которая отображает срок получения во владение непосредственно монеты или фиата.

На криптобирже вы найдете фьючерсы поставочного или рыночного типа. Первый отображает исполнение поставки коина в четко обозначенный срок и по цене, которая указана в ордере. Такая сделка принесет выгоду, если у вас есть доступ к прогнозу, который предположительно точно сбудется.

Расчетный контракт, в свою очередь, не предоставляет прав на получение актива, но дает возможность рассчитать как прибыль, так и убыток на установленную дату закрытия фьючерса.

Самые популярные ордеры – фьючерсы на биткоин. Волатильность представленного коина дает возможность зарабатывать на ценовой разнице. Обратите внимание, что этот инструмент доступен не на всех криптобиржах. Но вы сможете воспользоваться им на самых популярных площадках – WhiteBIT и Binance. Многие эксперты рекомендуют новичкам воздержаться от указанного инструмента, так как он достаточно рисковый и требует особых навыков и налаженной быстрой реакции на любые изменения курса.

Фьючерсы и риски – где взаимосвязь?

Многие инвесторы знают, что фьючерсы – это инструмент хеджирования рисков. Они дают возможность трейдеру защитить свой капитал от неожиданной просадки или инфляции. Используя технологию заключения контракта с отложенной датой исполнения, трейдер сохраняет капитал от непредвиденных скачков котировок. Это позволяет уберечь собственные вложения. Но для этого важно знать, как определить тренд с высокой степенью вероятности. В другом случае есть вероятность дополнительно войти в минус, что непредвиденно для новичков. Используйте фьючерсы криптовалюты только после того, как ознакомитесь с инструментами и протестируете их в практическом действии.
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