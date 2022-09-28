Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки.

Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За словами канцлера, у дебатах щодо танків "повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти".

Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності, зазначив він.

"Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою" – сказав Шольц. Тому він здивований, "що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи".

Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: "Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі".

Щоправда, ситуація в Україні "дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її", додав він."Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і в той же час робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян" – заявив Шольц.