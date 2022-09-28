Російські окупанти тримають у полоні ще майже 800 азовців. Серед них понад 40 жінок, у тому числі вагітні. Про це розповіла керівник відділу роботи з полоненими і їхніми сім'ями патронатної служби Азова Ольга Кравченко, повідомляє Telegram-канал Ангели Азова.

Загарбники також утримують чимало людей похилого віку: крім бойових травм, деякі полонені мають хронічні захворювання.

Місія ООН та Червоний Хрест мали б мати доступ до українських бранців, але цього не відбувається – їх не допускає Росія.

"У полонених, що вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне і психологічне виснаження, у такій стадії, що ми просто були шоковані... Поранення – незаліковані осколкові і вогнепальні у важкій, задавненій формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Усі уламки залишилися у хлопців усередині тіла, їх потрібно оперувати. Є травми – як перебиті сухожилля та втрата органів зору", – наголосила Кравченко.

Патронатна служба розподілила звільнених бійців по медичних закладах, нікого з них не відправили додому, бо всі потребують лікування.

"Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони говорять. Коли ми ставимо питання, то бійці стишують і кажуть, що не пам'ятають. Тобто вони ще не готові до такого діалогу. Тому майте всі терпіння, коли буде можливість, ми їх опитаємо", – наголосили у патронатній службі.