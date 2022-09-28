В одному з дитячих будинків-інтернатів Львівської області, де також на утриманні перебувають люди, які мають інвалідність з дитинства, зареєстровано спалах дифтерії.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українськi Новини.

"Під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату у 7 з них було виявлено ознаки катаральної стадії дифтерії. Всі вони були госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості під постійним наглядом лікарів. Наразі Львівщина має достатню кількість дифтерійного анатоксину, який за потребою буде застосований для лікування вихованців будинку-інтернату", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, спеціалістами Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено відбір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб, також триває вивчення їхнього вакцинального статусу.