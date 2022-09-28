Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік, завядки чому вдастся компенсувати повну зупинку постачання газу з Росії.

Про це свідчать дані BloombergNEF.

У звіті BNEF вказується, що регіон може імпортувати майже на 40% більше СПГ протягом майбутньої зими, ніж минулого року. А також збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

Відтак попри падіння попиту через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня, пише "Економічна правда".

Щоб отримати додаткове паливо, європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше СПГ, ніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами, що ще більше посилить конкуренцію з Азією. Це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії після того, як її найбільший постачальник – Росія – вторглася в Україну наприкінці лютого.

"Підвищені спотові ціни на СПГ збережуться, оскільки Європі потрібно підтримувати свій вплив на всі наявні постачання СПГ, залишаючи дуже мало для Азії", – йдеться у BNEF.

Китай і азіатські ринки, що розвиваються, ймовірно, спостерігатимуть зниження імпорту, додає він.