Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.

"Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше, - повідомив він. - У них (росіян – ред.) було декілька принципових і досить важливих для них напрямків: Ізюм, Ізюмська висота так звана – це шлях, через який вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність; і, звичайно, Куп'янськ-Вузловий – це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківської області".

За словами Синєгубова, з перших годин повномасштабної війни вона була окупована, і ворог її сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції наші Збройні сили її зараз відбили і повністю фактично контролюють.

Голова Харківської ОВА підкреслив, що кожен метр української території "звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви".

Синєгубов підтвердив, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу в області 9 людей загинули, 5 людей отримали поранення.