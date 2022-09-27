Базовая капсула для осени включает несколько пар штанов. Среди них обязательно должны быть хотя бы одни джинсы, в идеале — несколько разных моделей. Рассмотрим основные фасоны и цвета, которые будут актуальны осенью 2022 года. Трендовые и базовые джинсы вы можете купить на intertop.ua.

Прямой крой и классический синий

Прямой крой вернулся в моду, слегка потеснив экспериментальные фасоны. Осенний сезон 2022 — идеальное время для возвращения классики. Скорее доставайте из шкафа или заказывайте минималистичные джинсы без лишнего декора со средней посадкой или завышенной талией. Преимуществами таких штанов становятся:

идеальная посадка на всех типах фигуры;

функциональность и универсальность;

разнообразие комбинаций с одеждой других стилей.

Прямые джинсы можно носить как со строгой рубашкой, так и с ярким свитшотом. Предпочтения отдавайте синим или светлым оттенкам. Универсальный вариант на все случаи — черный цвет.

Высокая посадка до сих пор актуальна

Хотя в моду постепенно возвращаются тенденции нулевых, низкая посадка не смогла завоевать сердца всех модниц. В тренде до сих пор остаются джинсы на средней и высокой посадке. Они отлично подчеркивают талию и визуально вытягивают фигуру.

Завышенная талия есть почти во всех коллекциях этого года. Но выбирайте удобную для себя посадку — на два сантиметра выше или ниже талии. Девушкам с животиком и plus size желательно выбирать усредненную посадку и свободный крой, чтобы в джинсах было комфортно ходить и сидеть.

Клеш или эпоха 70-х

Мода прошлых десятилетий до сих пор прослеживается в современных коллекциях. Джинсы-клеш приятных светло-синих или темных оттенков тоже станут базой этой осени. Многие силуэты и их вариации из 70-х все еще отлично смотрятся в 2022 году, особенно при правильной стилизации.

Расширяться клеш может от колена или от самого бедра. Посадка в этом случае тоже может быть разная — стройным девушкам можно экспериментировать с низкой талией и боди, к примеру. Добавьте к образу бежевые ботинки и светлый тренч — идеальный инстаграмный образ готов. Девушкам plus size лучше выбирать модели из плотного денима, широкие по всей длине — это визуально оформит силуэт. Дополните пару ботинками на платформе или с массивным каблуком, свитером и легким пальто, чтобы выглядеть неотразимо.

Выбирая джинсы, обращайте внимание не только на их стиль, но и комфорт.