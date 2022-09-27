Для заправки горючим автомобилей, а также сельскохозяйственной и специальной техники требуются особые насосы для перекачки топлива. В отличие от обычных, такое оборудование имеет специальную конструкцию и изготавливается из материалов, устойчивых к негативному воздействию горючих и прочих веществ. Нужно добавить, что такой насос для топлива исключает риск образования искр, что обеспечивает безопасную и долговечную эксплуатацию.

Основные модификации насосов для ГСМ

Расширенная сфера практического применения агрегатов включает в себя не только автозаправочные станции, но также промышленные и сельскохозяйственные предприятия, мобильные центры и автомобильные базы. Несмотря на визуальную схожесть, насосы такого типа отличаются функциональностью, а также техническими характеристиками. Это нужно обязательно учитывать при выборе подходящего варианта.

Для ознакомления с широким ассортиментом можно перейти по ссылке https://petroline.ua/ru/nasosy-dlya-benzinu/, где представлено оборудование высокого качества. При помощи современных насосов можно перекачивать самые разные горючие вещества, включая бензин, диз. топливо, керосин и прочие нефтепродукты, в зависимости от назначения. Учитывая специфику ГСМ, при разработке таких насосов особое внимание уделяют безопасности. Выделяют такие виды насосов:

Мембранные. Такие насосы имеют диафрагменный тип оснащения, в основе которых располагается специальная пластина гибкого типа. Она заменяет традиционный поршень, двигаясь в одну или в другую сторону, что зависит от давления. Оборудование такого типа отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации, повышенной устойчивостью к большим нагрузкам.

Такие насосы имеют диафрагменный тип оснащения, в основе которых располагается специальная пластина гибкого типа. Она заменяет традиционный поршень, двигаясь в одну или в другую сторону, что зависит от давления. Оборудование такого типа отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации, повышенной устойчивостью к большим нагрузкам. Поршневые. Специализированное оборудование, принцип работы которого заключается в совершении возвратных и поступательных движений поршня. Это популярная модель насосов, работающая по системе вытеснения, которая характеризуется высокой мощностью.

Специализированное оборудование, принцип работы которого заключается в совершении возвратных и поступательных движений поршня. Это популярная модель насосов, работающая по системе вытеснения, которая характеризуется высокой мощностью. Плунжерные. Надежные насосы, способные нагнетать высокое давление за счет особой конструкции поршня. Он выполнен в виде удлиненного стержня, который находится внутри корпуса, но напрямую не соприкасается с его стенками.

Нужно отметить, что выпускаются также насосы динамического типа, к которым относят струйные, лопастные и вихревые. Все они обладают своими конструкционными особенностями, позволяющими уверенно перекачивать дизельное топливо с разных резервуаров.

Что учитывают при выборе насоса

К выбору насоса для перекачки топлива следует подходить очень внимательно и ответственно. Ведь от его надежность и функциональности зависит долговечность работы и бесперебойное снабжение топливом легковых и грузовых транспортных средств. Выбирая подходящую модель насоса для ГСМ, принимают во внимание следующее:

Мощность, от которой зависит производительность: 50, 70, 90 или 100 л/мин;

Модификация насосного оборудования – насос динамического или объемного типа;

Напряжение: 12В 24В, 220-230В;

Напряжение: 12В 24В, 220-230В; Вид горючего, для которого предназначен насос: керосин, мазут, бензин, солярка (дизтопливо), технические масла и так далее;

Потребляемая электрическая энергия - 0,15 - 0,5 кВт/час.

Выбирая подходящий насос, следует также обращать внимание на дополнительные функции. К ним относят защиту от перегрева, предохранительный клапан и систему защиты от холостого хода.