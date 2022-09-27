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З понеділка, 26 вересня, для громадан Росії обмежили в'їзд у Польщу через повітряні і морські пункти пропуску. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що обмеження для росіян діють у всіх пунктах пропуску зовнішнього кордону ЄС. Якщо перевізник візьме на борт особу, яка не має права на в'їзд у ЄС через польський прикордонний пункт, то муситиме власним коштом відвезти її назад.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі своїм наказом заборонив громадянам РФ в'їзд на територію Польщі з діловою, спортивною, туристичною чи культурною метою наземними шляхами. Заборона почала діяти 19 вересня.

Водночас зберігаються "взаємно узгоджені виправдані винятки для дисидентів, гуманітарних випадків, членів сімей, власників посвідки на проживання", аби дати можливість опонентам режиму Володимира Путіна залишити територію РФ.

Нагадаємо, 21 вересня президента Росії Володимира Путіна під час звернення до росіян оголосив про початок у країні часткової мобілізації.

Згідно з указом Путіна до лав Збройних сил РФ планується призвати 300 тисяч осіб.
ForUm

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