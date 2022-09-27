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Нідерланди збільшать військову допомогу Україні та підтримають нові обмеження щодо Росії у відповідь на оголошення мобілізації та проведення так званих "референдумів".

Про це у своєму Twitter-акаунті написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пишуть "Українські новини".

"Ми підсилюємо нашу підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для Росії", — йдеться у повідомленні.

Рютте також повідомив, що провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. У ньому голландський прем'єр запевнив главу держави в підтримці у відповідь на оголошення в Росії мобілізації та проведення "референдумів" на окупованих територіях України.
ForUm

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