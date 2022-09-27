Три мешканці міста Марганець отримали поранення в результаті обстрілів з боку російських окупантів вдень та ввечері у понеділок,.

"Російські окупаційні війська обстріляли два райони - Криворізький і Нікопольський, - повідомляється на сторінці Дніпропетровської обласної військової адміністрації. - У Нікопольському районі агресор знову атакував Марганець. Попередньо, там поранено 3 людини. Це чоловіки 70, 55 і 25 років. Масштаби руйнувань уточнюються. Обстрілювали російські окупаційні війська і Нікополь. Там обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також обстріляли території Зеленодольської та Апостолівської об'єднаних територіальних громад Криворізького району. Обійшлося без жертв. У Зеленодольській ОТГ пошкоджено 2 будинки.

"У Нікополі та Червоногригорівській громаді енергетики полагодили лінії електропередач, пошкоджені нічними атаками агресора. Світло повернули до будинків понад 4 тис сімей", - розповіли в обладміністрації.

Крім того, за даними Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, у небі над областю українські захисники збили ворожу ракету.