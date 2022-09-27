також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини 10
За добу ЗСУ знищили сім БПЛА окупантів 15
По Запоріжжю вдарили ракетами, є влучання по об’єктах інфраструктури 20
У Сватово ВСУ накрили комендатуру з чеченцями 26
На адмінмережі Криму окупанти почали зводити фортифікаційні споруди 35
Окупанти вдарили ракетами по Південноукраїнській атомній електростанції 40
Росія може перекинути свій сірійський контингент в Україну 80
У деокупованому Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань 31
Вчора ВСУ приземлили ще один російський гелікоптер 32
Росіяни знов вдарили по Кривому Рогу ракетою 38
Кім не підтвердив звільнення Киселівки 27
ДБР відкрило провадження по факту ДТП із Зеленським 30
Росія намагається купити боєприпаси в Центральній Азії 39
ЗМІ: Американська розвідка допомогла Україні спланувати контраступ 50
Міністр оборони повідомив, завдяки чому ЗСУ вийшли на річку Оскол 51
Росія активізувала присутність в Чорному морі чотирьох десантних кораблів 23
Українське ПВО збило 9 з 12 ракет, випущених по Україні в неділю 34
Окупанти виводять техніку з Маріуполя 145

Авіація Сил оборони України завдала близько 20 ударів по російських окупантах минулої доби, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбук, пише "Інтерфакс-Україна".

Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ та артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

За даними Генштабу, протягом доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9