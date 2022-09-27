Авіація Сил оборони України завдала близько 20 ударів по російських окупантах минулої доби, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбук, пише "Інтерфакс-Україна".

Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ та артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

За даними Генштабу, протягом доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.