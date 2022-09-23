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Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них  – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва. 

Як повідомляє командування Повітряних Сил в Facebook, "зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як Герань-2".

За добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках, внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога. 
ForUm

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