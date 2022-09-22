Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звинуватив Росію в "безвідповідальних" ядерних загрозах, які порушують статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, Байден розкритикував президента Росії Володимира Путіна за початок неспровокованої війни та заявив, що ніхто не погрожував Росії, незважаючи на її заяви про протилежне, і що лише Росія прагнула конфлікту. Він пообіцяв, що Сполучені Штати будуть солідарні з Україною. Також Байден звинуватив Росію в порушенні основних принципів членства в ООН шляхом вторгнення в Україну та заявив, що Москва робить "безвідповідальні" погрози застосувати ядерну зброю, пишут "Українські новини".

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до свого сусіда, намагаючись стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту ООН", – сказав Байден.

Також президент США підкреслив, що ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна вести.