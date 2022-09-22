Жителів окупованих районів Херсонської області закликають якомога скоріше евакуюватися у зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram, існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях.

"У зв’язку із останніми подіями та заявами керівництва Росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення "часткової мобілізації", хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, – евакуюйтеся", - заявив Янушевич.

Він також підкреслив, що в особливій групі ризику – ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

Янушевич закликає людей виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив їх такої можливості.



Отримати допомогу з питань евакуації можна за телефоном 0800330951 або через чат-бот https://t.me/khoda_help_bot.