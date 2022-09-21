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Верховна Рада прийняла заяву до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів, які російські окупанти мають намір провести на тимчасово окупованих територіях України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8065 підтримали 272 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Українські парламентарі акцентують на тому, що незаконні рішення окупаційних адміністрацій Російської Федерації на тимчасово окупованих окремих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей щодо проведення псевдореферендумів про приєднання до РФ порушують основні норми та принципи міжнародного права, Конституцію України та чинне законодавство, а також спрямовані проти суверенітету, цілісності та незалежності України, пише "Інтерфакс-Україна".

Верховна Рада закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів з метою застереження держави-агресора та її вищого політичного керівництва щодо організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України, результати яких будуть нікчемними.

Український парламент вимагає створити дієвий механізм притягнення до відповідальності РФ, її політичного та військового керівництва за порушення міжнародного права і вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності – геноциду українського народу, відповідно до норм міжнародного права.

ВР у своїй заяві закликає світ запровадити додаткові санкції проти Росії та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації загроз безпековій ситуації в Європі, а уряди та парламенти іноземних держав-партнерів – сприяти зміцненню обороноздатності, економічної та фінансової стабільності України та збільшити надання комплексної, зокрема оборонної та військово-технічної допомоги.
ForUm

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