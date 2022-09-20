Громадяни України висловлюють практично одноголосну підтримку української армії на тлі повномасштабної російської військової агресії, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним – на рівні 95%", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Наголошується також, що президентові України Володимиру Зеленському довіряє 81% респондентів, пише "Інтерфакс-Україна".

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%. Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.