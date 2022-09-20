Українська розвідка не виключає, що російська пропаганда готує громадян РФ до мобілізації на війну з Україною

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post.

"На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України, - говорить Скібіцький. - Не виключено, що є в Росії підтримка загальної мобілізації. Повторюсь, Зюганов і депутати Російської Думи все частіше стали говорити про війну із Заходом, про необхідність мобілізації. Буде формуватися "громадська думка", і зробити це буде набагато простіше, ніж на теперішньому етапі".

Скібіцький нагадав, що питання мобілізації обговорюється керівництвом Російської федерації з самого початку воєнного конфлікту. За цей період часу, коли російська армія зазнала перших втрат, особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси і компенсувати втрати, пише "Українська правда".

Було сформовано так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучено ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об’єднань збройних сил РФ.

Пізніше з’явився указ президента Путіна стосовно збільшення чисельності збройних сил до 137 тис. військовослужбовців – це все спрямовано на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії.

Водночас, за словами представника ГУР, оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що так звана "спеціальна операція" не досягла результату і те, що йде реальна війна.

Оголошення загальної мобілізації, на думку Скібіцького, буде лише на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

За даними аналізу російського соціуму, в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати.

"Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - кажуть в ГУР.