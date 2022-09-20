Одной из составляющих успешного бизнеса является имиджевый сайт. Это отличный инструмент интернет-маркетинга. Его наличие это базис для защиты своей репутации от конкурентов, а также для удачной рекламной компании про бизнес. Если вам необходимо создание имиджевого сайта, рекомендуем оформить заявку на его разработку на странице. Специалисты компании «Маркетинг Микс», учитывая креативные задачи, оформят сайт, который будет приносить стабильный доход.

Имиджевый сайт: понятия, основные задачи, виды

Создание информативного интерфейса является обязательным условием при оформлении сайта для любого типа компании. Визитной карточкой в данном случае выступает имиджевый сайт. Это многофункциональный программный комплекс, предназначенный для раскрутки и привлечения аудитории к продукции компании. Цель сайта также заключается в рекламе бренда или компании, для повышения уровня доверия.

Существует несколько основных видов имиджевых сайтов:

· промо-сайт – предусматривает подачу подробной информации о продукте с целью запуска контекстной или вирусной рекламы;

· сайт-визитка – функция представительская с информационным контентом про деятельность, товары и услуги;

· сайт-витрина – предоставляет каталог товаров или услуг с их описанием;

· магазин – подробная информация о товаре с указанием цены;

· смежный – является наиболее популярным и характеризуется совмещением нескольких видов имиджевых сайтов.

Создание имиджевого сайта – это идеальное решение для презентации новой продукции. Он становится точкой входа всей рекламной компании.

Цена за услугу разработки имиджевого сайта зависит от многих факторов и целей стратегии. Узнать окончательную стоимость с учетом всех ваших пожеланий и возможностей можно на консультации менеджеров компании «Маркетинг Микс».





Как происходит продвижение в соцсетях?

Стратегия маркетинга создания имиджевого сайта не будет рациональной, если не будет предусматривать его продвижения в популярных соцсетях. Сегодня одной из наиболее известных компаний, которые занимаются таким маркетингом, является «Маркетинг Микс». На их сайте можно заказать услуги по продвижению в соцсетях – https://mmix.ua/prodvizhenie-v-socsetjah/.

Специалисты «Маркетинг Микс» используют следующие способы раскрутки и популяризации компании:

· контент-маркетинг;

· комьюнити-менеджмент;

· рекомендации;

· органическая реклама;

· офферы;

· хэштеги;

· таргетированная реклама;

· вирусный маркетинг;

· сниппеты.





Создание и продвижение имиджевого сайта можно вести самостоятельно. Но если данный кусок работы доверить специалистам в области SMM, то в кратчайшие сроки можно будет наблюдать высокую эффективность в функциональности сайта.