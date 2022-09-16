Полицейский Евгений Шевцов, организовавший вместе с коллегами и единомышленниками помощь для украинских военных различных подразделений, продолжает передавать нашим защитникам средства связи, планшеты, медикаменты, одежду, продукты и необходимое оборудование.

«Несмотря на то, что волонтеры и государство закрывают многие потребности ребят на передовой, нашим защитникам из спецподразделений Национальной полиции, Нацгвардии, Вооруженных украинских сил и других служб необходима теплая тактическая обувь, одежда, прицелы, а также планшеты, разведывательные дроны и средства связи. Список довольно обширный, но по мере возможностей стараемся оперативно реагировать на запросы и отравлять помощь, координировать и помогать волонтерам в доставке на передовую. Актуальна помощь и автомобилями», — говорит Евгений Шевцов.

Также по его словам, не стоит забывать и о вынужденных переселенцах из районов, которые находятся рядом с линией фронта и которые постоянно обстреливаются, пишут "Версии".

«Людей из Николаева и области помогаем найти жилье в Одессе и других регионах, где сейчас более спокойно. Откликаются как бизнесмены, так и простые знакомые украинцы, которые могут помочь беженцам с жильем, одеждой и необходимыми вещами», — говорит Евгений Шевцов.

По его словам, сейчас, даже на фоне последних побед ВСУ, важно не забывать про волонтерскую помощь и делать все возможное для поддержки наших военных и гражданских, поскольку война продолжается.

Напомним, в Верховной Раде предлагают усовершенствовать работу волонтеров. Депутаты зарегистрировали законопроект Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании организационных основ осуществления волонтерской деятельности и социальной защиты волонтеров в условиях действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения на территории Украины».

Необходимость внесения соответствующих изменений в указанный Закон вызвана тем, что действующее законодательство предусматривает присвоение соответствующего статуса только в случае осуществления волонтерской деятельности при обеспечении осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.