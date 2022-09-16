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В социальных сетях появилась информация о том, что народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко обвиняется в мошенничестве и вымогательстве. Народный депутат опроверг это, назвал фейком и обратился в Национальную полицию.
 
Владелец «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский в Фейсбуке рассказал о том, что украинские швейники и производители продукции, требуемой для ВСУ, «могут получать «письма счастья» от депутата Алексея Устенко».
 
По словам Соколовского, в письме в ультимативной форме от них требуют пошить 5000 (!!!) комплектов зимнего обмундирования для ВСУ.
 
«Чтобы вы понимали только утеплённые зимние куртки КВВЗ в таком количестве это примерно 15 млн гривен в себестоимости! Письмо оказалось во внутреннем чатике борда «Укрлегпрома», все офигели».
 
В посте господин Соколовский написал, что позвонил Алексею Устенко, чтобы разобраться в ситуации. По его словам, народный депутат опроверг эту информацию и сказал, что написал заявление в Нацполицию. Позже появился и сам пост от Алексея Устенко, который назвал это фейком, и сообщил, что намерен разбираться и доказывать свою невинность.
 
«Фейк от моего имени прилетел в форме обращения к швейному предприятию, якобы я требую от них бесплатно пошить форму. Не знаю, либо это российские мерзавцы, либо банальные мошенники. В любом случае, так это не оставлю и еду подавать заявление о совершении преступления в национальную полицию. Будьте максимально осторожны – любую подозрительную информацию лучше несколько раз проверить», - написал Алексей Устенко у себя в ФБ.
 
Кроме этого, недавно Алексея Устенко назначили исполняющим обязанности главы Полтавской «Слуги народа». В сети обсуждают его дружбу с главой партии «Слуга народа» Еленой Шуляк.
ForUm

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