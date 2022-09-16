Президент США Джо Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн, повідомив Білий дім.

У поширеному меморандумі президента йдеться, що він "делегував держсекретареві повноваження" на виділення Україні "суми до $600 млн".

Вона виділяється за рахунок скорочення витрат на статті Міністерства оборони та передбачає також "військову освіту та підготовку кадрів".

У Пентагоні уточнили, що в пакет увійдуть боєприпаси до ракетних систем HIMARS, системи нічного бачення, обладнання для розмінування, 105 мм і 155 мм артилерійські снаряди та інше обладнання.