У четвер зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, серед яких – російський гелікоптер Ка-52. Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 16 вересня, вчора було такоє знищено ще один БПЛА противника.

Це сталось на Донеччині.

Ігнат визнав що наразі Росія продовжує ракетний терор, зламавши зуби на українській армії. На жаль, не всі ракети може збивати наша ППО.

"Перед цим , коли була атака на енергетичну систему, було знищено 9 з 12 ракет, - підкреслив Ігнат. - Але ті ракети, які зараз використовує противник: крилаті "Іскандер", а також "Кинджал" та інші, не вдається так ефективно збивати. Тому так важливим залишається питання отримання сучасного ефективного озброєння від міжнародних партнерів".