Міноборони наголошує, що лише обмежене коло осіб в Силах оборони України має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності, за несанкціонований витік інформації обіцяють миттєве покарання.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності.

"Звісно, я в межах повноважень знаю, хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за, - написала вона. - Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати".

За словами заступниці міністра, вона би "звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю".

"Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді "лідерам думок" і телеграмканалам поки ніхто не повідомив - і це тішить, - говорить вона. - Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону".